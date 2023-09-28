Глава "Нафтогазу" пояснив збереження транзиту російського газу під час війни

"Єдина причина, через яку ми все ще технічно це робимо, - це просто підтримка європейських країн, особливо країн, які не мають виходу до моря. Деякі країни мають обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", - сказав він.

Україну не влаштовує безглуздий стан справ. "Мені ставили таке питання: "Як ти можеш працювати зі своїм ворогом прямо зараз?" Ну, в якомусь сенсі, як можна продовжувати споживати російський газ? Ми робимо це тільки для вас, щоб ви не замерзли", - сказав Чернишов.

Після зупинки і підриву газопроводу "Північний потік", що йде до Німеччини, український маршрут і "Турецький потік" залишаються двома шляхами доставки російського природного газу на континент.

Як зазначає Newsweek, український маршрут вижив, попри російську війну на знищення. Симбіоз продовжується, навіть незважаючи на те, що Москва намагається зруйнувати та стерти з лиця землі українську державу, а Київ намагається вигнати російські війська зі своєї території.

Термін дії транзитного контракту, підписаного у 2019 році між "Нафтогазом" та "Газпром", спливає наступного року. Надії на його поновлення, схоже, немає.

"Будь-які комерційні, практичні чи договірні відносини між сторонами в таких умовах неможливі", - сказав Чернишов, відповідаючи на запитання, чи можливе продовження угоди.

Плани Європи

Неминуче закриття українського маршруту ставить серйозні питання перед європейськими країнами, які намагаються відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. На відміну від вугілля та нафти імпорт російського природного газу ніколи не потрапляв під санкції Європейського Союзу, відображаючи його важливість для економіки ЄС.

ЄС має план з поетапної відмови від усього російського природного газу до 2027 року. Чернишов вважає, що це надто повільний процес. "Ми вітали б, щоб це сталося раніше", - сказав він.