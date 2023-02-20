Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон

"Зрештою ми знайшли і газ, і гроші на нього. Зокрема, ми придбали понад 400 млн кубометрів на найвигідніших умовах у норвезької компанії і майже 130 млн кубометрів газу у партнерів з Німеччини", - сказав він.

При цьому він зазначив, що це не вичерпний перелік наших закупівель, загалом закуплено більше.

Чернишов також наголосив на послідовній допомозі країн G7 та уряду Норвегії у фінансуванні необхідних обсягів газу.

За його словами, на початок жовтня "Нафтогаз" акумулював 14,5 млрд куб. м газу і цього було достатньо для роботи за звичними сценаріями.

"Так, ми усвідомлювали, якщо буде форс-мажор, то газ треба буде купувати ще. На жаль, цей сценарій спрацював. Міненерго повідомило, що потрібні додаткові кубометри газу. Через теплу погоду реальна потреба виявилася менш прогнозованою і ми її вже покрили", - додав Чернишов.