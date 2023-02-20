Глава "Нафтогаза" назвал страны, в которых Украина закупила газ на отопительный сезон

"В конце концов мы нашли и газ, и деньги на него. В частности, мы приобрели более 400 млн кубометров на самых выгодных условиях у норвежской компании и почти 130 млн кубометров газа у партнеров из Германии", - сказал он.

При этом он отметил, что это не исчерпывающий перечень наших закупок, в целом закуплено больше.

Чернышов также отметил последовательную помощь стран G7 и правительства Норвегии в финансировании необходимых объемов газа.

По его словам, к началу октября "Нафтогаз" аккумулировал 14,5 млрд куб. м газа и этого было достаточно для работы по привычным сценариям.

"Да, мы осознавали, если будет форс-мажор, то газ нужно будет покупать еще. К сожалению, этот сценарий сработал. Минэнерго сообщило, что нужны дополнительные кубометры газа. Из-за теплой погоды реальная потребность оказалась менее прогнозируемой и мы ее уже покрыли", - добавил Чернышов.