Глава наглядової ради ПриватБанку озвучив плани на період після виборів

Фото: Енгін Акчакоча (TUSiB)

Банк твердо має намір повернути кошти, виведені колишніми власниками

Президентські вибори в Україні ніяк не вплинуть на плани "ПриватБанка" домогтися повернення коштів, виведених з банку його колишніми власниками. Про це написав глава наглядової ради "ПриватБанку" Енгін Акчакоча у своїй колонці для видання ZN.UA.

Як зазначив Акчакоча, один з основних пріоритетів незалежної наглядової ради полягає в тому, щоб повернути майже 160 млрд грн, на які банк був докапіталізований в грудні 2016 року.

За його словами, стратегія досягнення цієї мети має два вектори. По-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку і вигідно продати його надійного інвестора до 2022 року. По-друге, не менш важливо повернути кошти, виведені з колишніми власниками банку.

Акчакоча нагадав, що більше двох років банк б'ється з колишніми акціонерами в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування шкоди, сума якого складає мільярди доларів. "Масштаби битви дійсно епічні. На даний момент налічується більше 1000 судових виробництв в Україні і світі. Це тривалий і складний процес, за яким пильно слідкує міжнародне співтовариство і громадянське суспільство в Україні", - додав він.

"Як глава наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе у президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні домогтися справедливості. Ми послідовно і наполегливо відстоюємо наші позиції в судах", - підкреслив Акчакоча.

Нагадаємо, в даний час два суду в Україні розглядають питання про законність націоналізації ПриватБанку. Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня. Окружний адміністративний суд міста Києва також розглядає позов Ігоря Коломойського.