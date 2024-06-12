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Глава МЗС Вірменії роз'яснив заяву Пашиняна про вихід з ОДКБ

Фото: Арарат Мірзоян, голова МЗС Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян не анонсував, що Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Його слова неправильно зрозуміли.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

"Він (Пашинян - ред.) сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо (з ОДКБ - ред.), але назад не повернемося. Це і було сказано, не менше, не більше. Якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить із ОДКБ , то він помиляється. Це дуже легко довести", - наголосив глава МЗС Вірменії.

Що сказав Пашинян

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із промовою у парламенті.

Зокрема, він заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

При цьому прем'єр пообіцяв, що після цього його країна не повертатиметься до альянсу.

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ВірменіяНікол Пашинян