Глава МЗС Вірменії роз'яснив заяву Пашиняна про вихід з ОДКБ

Що сказав Пашинян

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із промовою у парламенті.

Зокрема, він заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

При цьому прем'єр пообіцяв, що після цього його країна не повертатиметься до альянсу.

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