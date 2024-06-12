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Глава МИД Армении разъяснил заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Фото: Арарат Мирзоян, глава МИД Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Никол Пашинян не анонсировал, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова неправильно поняли.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

"Он (Пашинян - ред.) сказал, что мы решим, когда выйдем (из ОДКБ - ред.), но назад не вернемся. Это и было сказано, не меньше, не больше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается. Это очень легко доказать", - подчеркнул глава МИД Армении

Что сказал Пашинян

Напомним, сегодня, 12 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью в парламенте.

В частности, он заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

При этом премьер пообещал, что после этого его страна не будет возвращаться в альянс.

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АрменияНикол Пашинян