Глава МИД Армении разъяснил заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Что сказал Пашинян

Напомним, сегодня, 12 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью в парламенте.

В частности, он заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

При этом премьер пообещал, что после этого его страна не будет возвращаться в альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.