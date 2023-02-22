Глава МЗС Угорщини закликав Байдена та Путіна до переговорів. Це нібито закінчить війну

"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним учора", - сказав Сіярто, відповідаючи на запитання журналіста про виступ президентів США та Росії 21 лютого.

За його словами, "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб якомога швидше закінчити цю війну".

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою", - зазначив глава МЗС Угорщини.