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Єврокомісія не знайшла підстав для занепокоєння через заборону Україною нафти "Лукойлу"

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 15:09
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Єврокомісія не знайшла підстав для занепокоєння через заборону Україною нафти "Лукойлу" Фото: Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через припинення транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну до Угорщині й Словаччині.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Радіо Свобода".

"Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів "Лукойл" і зібрали інформацію з усіх боків - Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії - щоб отримати повну та точну картину ситуації… Поставки сирої нафти через трубопровід Brotherhood тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – сказав він.

У Єврокомісії також вказують, що отримали від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл" не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", - додав Домбровскіс.

Санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, у липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну у зв'язку із внесенням Києвом компанії до списку санкцій. Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною.

Через Україну щорічно транзитом проходить близько 12-13 млн тонн нафти. Близько 5 млн тонн з них отримує Угорщина, для якої цей обсяг становить майже 70% від імпорту.

Детальніше про ситуацію з транзитом нафти читайте в матеріалі РБК-Україна "Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції".

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