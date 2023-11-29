Глава МЗС Угорщини підтвердив відмову постачати зброю Україні, щоб "не продовжувати війну"

Угорщина ніколи не постачатиме зброю в Україну, оскільки "що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Сійярто додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в жовтні з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб з'ясувати, чи є можливості для миру в конфлікті.

Як зазначає CNBC, незважаючи на те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує більш дружні зв'язки з Росією, виступаючи проти європейських санкцій щодо Москви та проти спроб обмежити імпорт російської нафти та газу. Угорщина захищає свою енергетичну співпрацю з Росією, заявляючи, що їй необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.

Позиція Угорщини щодо України

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України. У жовтні він зустрічався з Путіним у Пекіні.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що блок розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України. Однак зовсім недавно джерела Bloomberg, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.