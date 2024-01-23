Глава МЗС Угорщини напередодні візиту в Україну отримав лист з погрозами, - ЗМІ

Напередодні запланованого візиту Петера Сійярто до України з’явилася інформація про погрози, отримані в електронному листі. Дана інформація з'явилась на тлі майбутньої зустрічі глави МЗС Угорщини з українським колегою Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
Так, напередодні запланованого візиту Сійярто до України з’явилася інформація про те, що до МЗС Угорщини, начебто, надійшов електронний лист українською мовою з погрозами вибуху, якщо той наважиться приїхати до нашої країни.
У листі, зокрема, йдеться, що його автори начебто ненавидять уряд Угорщини, який, за їхніми словами, робить усе, щоб українці програли війну.
Водночас уряд Угорщини заявив, що рішуче налаштований попри "погрози" на "тісну співпрацю з Україною".
Угорського главу МЗС обіцяють убезпечити додатковими заходами з охорони, щоб не підставити під загрозу зустріч з українським колегою на тлі намагань посилення двосторонньої співпраці між країнами.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться із угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня. Першим про ймовірну зустріч оголосив голова МЗС Угорщини.
Також Сійярто повідомив, що раніше провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої, за словами угорського прем'єра, він сказав, що зустріч Зеленського та Орбана буде мати сенс, "якщо це може дати результат".
Нагадаємо, що Зеленський вже зустрічався з Орбаном на полях інавгурації президента Аргентини. Тоді, за словами українського президента, вдалося поговорити "максимально відверто та зрозуміло про наші європейські справи".
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