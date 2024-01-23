Глава МЗС Угорщини напередодні візиту в Україну отримав лист з погрозами, - ЗМІ

Так, напередодні запланованого візиту Сійярто до України з’явилася інформація про те, що до МЗС Угорщини, начебто, надійшов електронний лист українською мовою з погрозами вибуху, якщо той наважиться приїхати до нашої країни.

У листі, зокрема, йдеться, що його автори начебто ненавидять уряд Угорщини, який, за їхніми словами, робить усе, щоб українці програли війну.

Водночас уряд Угорщини заявив, що рішуче налаштований попри "погрози" на "тісну співпрацю з Україною".

Угорського главу МЗС обіцяють убезпечити додатковими заходами з охорони, щоб не підставити під загрозу зустріч з українським колегою на тлі намагань посилення двосторонньої співпраці між країнами.