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Глава МИД Венгрии накануне визита в Украину получил письмо с угрозами, - СМИ

Фото: глава МИД Венгрии получил письмо с угрозами перед визитом в Украину (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В преддверии запланированного визита Петера Сийярто в Украину появилась информация об угрозах, полученных в электронном письме. Данная информация появилась на фоне предстоящей встречи главы МИД Венгрии с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Так, накануне запланированного визита Сийярто в Украину появилась информация о том, что в МИД Венгрии, якобы, поступило электронное письмо на украинском языке с угрозами взрыва, если он решится приехать в нашу страну.

В письме, в частности, говорится, будто его авторы ненавидят правительство Венгрии, которое, по их словам, делает все, чтобы украинцы проиграли войну.

В то же время правительство Венгрии заявило, что решительно настроено, несмотря на "угрозы" на "тесное сотрудничество с Украиной".

Венгерского главу МИД обещают обезопасить дополнительными мерами в охране, чтобы не подставить под угрозу встречу с украинским коллегой на фоне попыток усиления двустороннего сотрудничества между странами.

 

Встреча Сийярто и о.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде 29 января. Первым о вероятной встрече объявил глава МИД Венгрии.

Также Сийярто сообщил, что ранее провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого, по словам венгерского премьера, он сказал, что встреча Зеленского и Орбана будет иметь смысл "если это может дать результат".

Напомним, что Зеленский уже встречался с Орбаном на полях инаугурации президента Аргентины. Тогда, по словам украинского президента, удалось поговорить "максимально откровенно и понятно о наших европейских делах".

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Венгрия