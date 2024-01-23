Глава МИД Венгрии накануне визита в Украину получил письмо с угрозами, - СМИ

Так, накануне запланированного визита Сийярто в Украину появилась информация о том, что в МИД Венгрии, якобы, поступило электронное письмо на украинском языке с угрозами взрыва, если он решится приехать в нашу страну.

В письме, в частности, говорится, будто его авторы ненавидят правительство Венгрии, которое, по их словам, делает все, чтобы украинцы проиграли войну.

В то же время правительство Венгрии заявило, что решительно настроено, несмотря на "угрозы" на "тесное сотрудничество с Украиной".

Венгерского главу МИД обещают обезопасить дополнительными мерами в охране, чтобы не подставить под угрозу встречу с украинским коллегой на фоне попыток усиления двустороннего сотрудничества между странами.