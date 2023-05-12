Глава МЗС Туреччини заступився за Росію після звинувачень про втручання у вибори

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу почав захищати Росію після того, як країну-агресора звинуватили у втручанні в президентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Вони (прихильники Киличдароглу - ред.) вже сьогодні готують виправдання свого майбутнього провалу і використовують методи, які їм підказують на Заході", - додав глава МЗС.

Міністр звинуватив опозиційного політика у "спробах маніпулювати громадською думкою", оскільки він нібито вже усвідомив свою поразку.

"Перш ніж говорити про якесь втручання, Киличдароглу потрібно пред'явити чіткі обґрунтування, документи чи матеріали", - заявив Чавушоглу.

Главу дипломатичного відомства обурили заяви опонента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що Росія втручається у процес обрання глави держави у Туреччині. Чавушоглу вимагає надати докази таким висловлюванням.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та його прихильники неодноразово звинувачували країни Заходу у спробах вплинути на президентські вибори в Туреччині.

Більш детально про вибори президента Туреччини, які відбудуться 14 травня, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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