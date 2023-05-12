ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Туреччини заступився за Росію після звинувачень про втручання у вибори

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 18:18
Глава МЗС Туреччини заступився за Росію після звинувачень про втручання у вибори Фото: Мевлют Чавушоглу, голова МЗС Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу почав захищати Росію після того, як країну-агресора звинуватили у втручанні в президентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Главу дипломатичного відомства обурили заяви опонента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що Росія втручається у процес обрання глави держави у Туреччині. Чавушоглу вимагає надати докази таким висловлюванням.

"Перш ніж говорити про якесь втручання, Киличдароглу потрібно пред'явити чіткі обґрунтування, документи чи матеріали", - заявив Чавушоглу.

Міністр звинуватив опозиційного політика у "спробах маніпулювати громадською думкою", оскільки він нібито вже усвідомив свою поразку.

"Вони (прихильники Киличдароглу - ред.) вже сьогодні готують виправдання свого майбутнього провалу і використовують методи, які їм підказують на Заході", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та його прихильники неодноразово звинувачували країни Заходу у спробах вплинути на президентські вибори в Туреччині.

Більш детально про вибори президента Туреччини, які відбудуться 14 травня, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мевлют Чавушоглу Турция Президентські вибори Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу