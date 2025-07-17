Глава МЗС Туреччини закликав ООН зупинити Ізраїль у Секторі Газа

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан рішуче засудив військову операцію Ізраїлю в Секторі Газа і закликав ООН не допустити ескалації війни у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Global.
Під час виступу в Раді Безпеки ООН 16 липня, Фідан звинуватив армію Ізраїлю в геноциді населення Сектора Газа і зазначив, що анклав уже перетворився на "концентраційний табір".
Він звернув увагу на масове переміщення населення, масштабні руйнування та свідоме блокування гуманітарної допомоги в регіоні.
За словами міністра, "мирних жителів без розбору вбивають у пунктах роздачі допомоги, коли вони намагаються дістати їжу та воду", а "голод використовується як зброя війни".
"Поки ми зібралися в цій залі сьогодні, геноцидна війна Ізраїлю проти палестинського народу триває безупинно. Понад 2 мільйони людей зазнають неймовірних страждань у Газі", - заявив міністр.
Під час виступу, Фідан також звинуватив Ізраїль у порушенні всіх засадничих принципів міжнародного гуманітарного права.
Він попередив, що гуманітарна криза у Секторі Газа переросла у випробування глобальної моральної рішучості та підкреслив, що "це не може тривати далі".
"Лише Організація Об’єднаних Націй може забезпечити ефективне, нейтральне та гідне надання гуманітарної допомоги. Основоположні принципи гуманітарної діяльності - гуманність, нейтральність, неупередженість і незалежність - мають бути збережені", - сказав він.
Крім того, Фідан попередив, що воєнна кампанія Ізраїлю в Секторі Газа створює ризик ширшої ескалації в регіоні.
Він наголосив, що "ця стратегія агресії поширюється не лише на Палестину, а й на Ліван, Сирію та Іран", а "в Сирії ізраїльські удари ставлять під загрозу крихкий мир, здобутий дорогою ціною".
Очільник турецького МЗС закликав міжнародну спільноту запобігти подальшій ескалації та не допустити, щоб Сирія знову занурилася в хаос.
Глава МЗС Туреччини заявив про підтримку Анкарою повного міжнародного визнання Держави Палестина та її членства в ООН, і вважає це необхідною умовою для досягнення тривалого миру на Близькому Сході.
На завершення виступу, міністр різко розкритикував Раду Безпеки ООН і заявив, що "вона підвела народ Гази та зневажила людську гідність".
За його словами, "це вже не просто гуманітарна катастрофа, а випробування нашої спільної людяності".
На думку Фідана, слід негайно "покласти край безкарності, забезпечити негайне і стале припинення вогню, доставити безперешкодну гуманітарну допомогу та відновити зобов’язання щодо формули двох держав".
Вже понад рік президент і уряд Туреччини регулярно критикують Ізраїль за воєнну кампанію проти ХАМАС у Секторі Газа, що розпочалася у жовтні 2023 року.
На початку травня 2024 року Анкара призупинила торгівлю з Ізраїлем і готова відновити її після дозволу на безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Сектор Газа.
У червні цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган емоційно висловився про удари Ізраїлю по ядерних та військових об'єктах Ірану.
Водночас, Ізраїль висловив стурбованість виведенням військ США з Сирії. В Єрусалимі переконані, що це дозволить Туреччині посилити вплив у регіоні.
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