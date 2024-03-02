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Глава МЗС Словаччини потис руку Лаврову. Прем'єр назвав це "збалансованою політикою"

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та Сергій Лавров (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це "збалансованою політикою", але опозиція "не оцінила" такого підходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.

Зустріч Бланара з Лавровим відбулася на полях 

Словацький прем'єр назвав зустріч Бланара з Лавровим 

Однак зустріч Бланара з Лавровим не сподобалася словацькій опозиції. Там таку вихідку назвали кроком проти Європейського союзу та розворотом в багаторічній зовнішній політиці Словаччини. 

"Міністр Бланар зустрівся з головним дипломатом держави, яка називає Словаччину своїм ворогом, яка напала на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною... Вони підтвердили, що чинний уряд більше не бачить Словаччини на Заході, але він бачить себе скоріше в авторитарному напрямку та наздоганянні диктаторського режиму", - наголосив віце-голова комітету закордонних справ парламенту Словаччини Томаш Валашек.

Ще один словацький нардеп заявив, що таким вчинком Бланар поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм та Угорщиною.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна РФ проти України є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Однак віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяЛавров