RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Словакии пожал руку Лаврову. Премьер назвал это "сбалансированной политикой"

Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и Сергей Лавров (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил это "сбалансированной политикой", но оппозиция "не оценила" такой подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk.

Встреча Бланара с Лавровым прошла на полях

Словацкий премьер назвал встречу Бланара с Лавровым

Однако встреча Бланара с Лавровым не понравилась словацкой оппозиции. Там такую выходку назвали шагом против Европейского союза и разворотом в многолетней внешней политике Словакии.

"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, которое называет Словакию своим врагом, напало на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной... Они подтвердили, что действующее правительство больше не видит Словакии на Западе, но оно видит себя скорее в авторитарном направлении и настигании диктаторского режима", - подчеркнул вице-глава комитета иностранных дел парламента Словакии Томаш Валашек.

Еще один словацкий нардеп заявил, что таким поступком Бланар поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Венгрией.

Позиция Словакии по Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война РФ против Украины является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛавров