Глава МИД Словакии пожал руку Лаврову. Премьер назвал это "сбалансированной политикой"

Встреча Бланара с Лавровым прошла на полях

Словацкий премьер назвал встречу Бланара с Лавровым

Однако встреча Бланара с Лавровым не понравилась словацкой оппозиции. Там такую выходку назвали шагом против Европейского союза и разворотом в многолетней внешней политике Словакии.

"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, которое называет Словакию своим врагом, напало на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной... Они подтвердили, что действующее правительство больше не видит Словакии на Западе, но оно видит себя скорее в авторитарном направлении и настигании диктаторского режима", - подчеркнул вице-глава комитета иностранных дел парламента Словакии Томаш Валашек.

Еще один словацкий нардеп заявил, что таким поступком Бланар поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Венгрией.

Позиция Словакии по Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война РФ против Украины является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.

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