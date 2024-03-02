Глава МИД Словакии пожал руку Лаврову. Премьер назвал это "сбалансированной политикой"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил это "сбалансированной политикой", но оппозиция "не оценила" такой подход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk.
Встреча Бланара с Лавровым прошла на полях
Словацкий премьер назвал встречу Бланара с Лавровым
Однако встреча Бланара с Лавровым не понравилась словацкой оппозиции. Там такую выходку назвали шагом против Европейского союза и разворотом в многолетней внешней политике Словакии.
"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, которое называет Словакию своим врагом, напало на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной... Они подтвердили, что действующее правительство больше не видит Словакии на Западе, но оно видит себя скорее в авторитарном направлении и настигании диктаторского режима", - подчеркнул вице-глава комитета иностранных дел парламента Словакии Томаш Валашек.
Еще один словацкий нардеп заявил, что таким поступком Бланар поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Венгрией.
Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.
Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война РФ против Украины является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.
Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.
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