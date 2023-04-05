Глава МЗС Швеції провів зустріч із колегами з Туреччини та Угорщини щодо членства в НАТО

Зокрема, глава МЗС Туреччини повідомив представника Швеції, що її антитерористичне законодавство, яке має набути чинності 1 червня, "дуже важливе для Туреччини".

"Тепер ми готові з усім, що міститься в меморандумі, це лише одна частина, і це законодавство", - сказав Більстрем, маючи на увазі договір, укладений у Мадриді минулого року між Туреччиною, Фінляндією та Швецією.

Крім того, як пише The Guardian, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеції необхідно зробити подальші кроки, щоб Анкара ратифікувала свою заявку на членство в НАТО.

Також Чавушоглу також повідомив журналістам, що обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявку Швеції до НАТО та купівлю Туреччиною американських винищувачів F-16.

Як пише видання, Чавушоглу та Блінкен зустрілися у кулуарах зустрічі НАТО у Брюсселі у вівторок, 4 квітня, коли Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

Позиція Угорщини

Раніше в Угорщині заявили, що перед ратифікацією заявки Швеції в НАТО хотіли б отримати від неї так звані "запевнення", що вона "не втручатиметься у внутрішню політику Угорщини, так само як і Угорщина - у справи Швеції".

На це у Швеції різко відповіли, зазначивши, що Стокгольм не в обмін на ратифікацію протоколу про вступ до НАТО даватиме будь-які зобов'язання Угорщині.

Додамо, що на даний момент парламент Угорщини заявку Швеції досі не розглянув.

Позиція Туреччини

У січні 2023 року у Стокгольмі пройшли дві антиісламські акції - спалення Корану та манекена у вигляді президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Ердоган прокоментував ці події, закликавши Швецію не чекати від Анкари на підтримку її заявки до НАТО.

З самого початку Анкара блокувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, вимагаючи від них зняття обмежень на експорт зброї до Туреччини, а також відмови від підтримки представників "Робітничої партії Курдистану".