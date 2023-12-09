Глава МЗС Румунії привітала зміни до закону України про нацменшини

"Вітаю поправки України до законодавства, пов’язаного з національними меншинами в Україні - це позитивний крок уперед. Румунія продовжить сприяти прозорому й конструктивному підходу до цього питання", - зазначила глава румунського МЗС.

Одобеску також повідомила про консультації з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, під час яких підтвердила підтримку Румунією відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

За словами глави МЗС Румунії, під час консультацій сторони домовилися працювати над підвищенням рівня двосторонніх відносин до стратегічного партнерства.

Ппереговори про вступ України до ЄС і нюанси з правами нацменшин

Україна в 2022 році отримала статус кандидата на вступ до ЄС, але для набуття повноцінного членства слід виконати низку умов.

У червні 2023 року Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону "Про національні меншини (співтовариства) України", ухваленого в грудні 2022 року. В ньому містяться зауваження, спрямовані на приведення деяких норм у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року. Серед них боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та доопрацювання закону про національні меншини.

Верховна Рада 8 грудня схвалила закон №10288-1, який враховує рекомендації Венеціанської комісії щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах. Документ, зокрема, дозволяє вільно обирати мову навчання, яка є мовою країни ЄС, а також передбачає телемовлення мовами нацменшин України. Водночас у законі чітко сказано, що російська мова не має статусу мови нацменшини поза часовими рамками.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав чотири євроінтеграційні закони, серед яких і закон про права нацменшин №10288-1.