Глава МЗС пояснив, що таке справжній мир для України

"Справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир означає безпечну батьківщину для кримськотатарського народу в українському Криму. Справжній мир - це зернові кораблі, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир - це світ, об'єднаний під владою міжнародного права", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що Україна бореться за досягнення міцного миру.

"Ось за що ми боремося - не просто за перемогу у війні, а за досягнення реального, міцного миру. Це не тільки в інтересах України, а й в інтересах Європи і всього світу. Якщо історія останніх століть і десятиліть чогось і вчить нас, то це того, що світу потрібен справжній мир, а не умиротворення", - заявив він.

Міністр підкреслив, що допомога партнерів і союзників України врятувала багато життів і допомогла вижити.

"Ми глибоко вдячні всім нашим союзникам і партнерам, включно з Німеччиною, за їхню невпинну підтримку з лютого 2022 року. Ця допомога врятувала багато життів і допомогла нам вижити. Ми завжди будемо пам'ятати про це. Життєво важливо, щоб ми зберігали цю підтримку і залишалися зосередженими на нашій спільній стратегічній меті", - заявив Кулеба.

Він додав, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішуватиметься на полі бою в Україні.

"Якщо ми зробимо помилку зараз і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі, замість того, щоб завдати йому поразки як уроку для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу", - підкреслив Кулеба.