Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по Росії

"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри", - написав він.

Сікорського було призначено міністром закордонних справ Польщі минулого місяця після того, як проєвропейський альянс партій на чолі з Дональдом Туском переміг на парламентських виборах 15 жовтня. Новий прем'єр-міністр пообіцяв згуртувати підтримку України серед союзників та покласти край ізоляції Польщі в Європейському Союзі.

Масовані ракетні удари по Україні

Російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинжал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

До цього 29 грудня 2023 року російські війська здійснили найбільшу масовану ракетну атаку по Україні, в ході якої було запущено близько 110 ракет різних типів. Загинуло понад 40 осіб, у тому числі 30 - у Києві.