UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Глава МЗС Польщі про загрозу Росії: ми повинні бути готові до кінця десятиліття

Фото: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МЗС Польщі попередив про можливість агресії з боку Росії до кінця десятиліття. Він наголосив на важливості міжнародної підтримки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія здобуде значну перевагу в силовому балансі.

Сікорський попередив про можливу "ширшу агресію" з боку Росії до кінця десятиліття. За його словами, якщо Росія поглине українську промисловість, людські ресурси та армію, це стане подією, яка значно змістить баланс сил у регіоні.

Однак Сікорський висловив оптимізм, зазначивши, що поточні переговори в Саудівській Аравії можуть призвести до важливого прориву.

Міністр підкреслив значення міжнародної підтримки для України, додавши, що Україна не є пасивною жертвою агресії, а активно бореться за свою свободу з підтримкою союзників, серед яких Європейський Союз і Польща.

 

Нагадаємо, що Радослав Сікорський повідомляв, що якщо Росія турбується через іноземні військові поставки під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від постачання іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаВійна в Україні