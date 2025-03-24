Глава МЗС Польщі про загрозу Росії: ми повинні бути готові до кінця десятиліття

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна перемогти Україну без зовнішньої допомоги. Однак у разі захоплення України та її ресурсів, Росія здобуде значну перевагу в силовому балансі.

Сікорський попередив про можливу "ширшу агресію" з боку Росії до кінця десятиліття. За його словами, якщо Росія поглине українську промисловість, людські ресурси та армію, це стане подією, яка значно змістить баланс сил у регіоні.

Однак Сікорський висловив оптимізм, зазначивши, що поточні переговори в Саудівській Аравії можуть призвести до важливого прориву.

Міністр підкреслив значення міжнародної підтримки для України, додавши, що Україна не є пасивною жертвою агресії, а активно бореться за свою свободу з підтримкою союзників, серед яких Європейський Союз і Польща.