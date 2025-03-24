Глава МИД Польши об угрозе России: мы должны быть готовы к концу десятилетия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сейчас Россия не способна победить Украину без внешней помощи. Однако в случае захвата Украины и ее ресурсов, Россия получит значительное преимущество в силовом балансе.

Сикорский предупредил о возможной "более широкой агрессии" со стороны России до конца десятилетия. По его словам, если Россия поглотит украинскую промышленность, человеческие ресурсы и армию, это станет событием, которое значительно сместит баланс сил в регионе.

Однако Сикорский выразил оптимизм, отметив, что текущие переговоры в Саудовской Аравии могут привести к важному прорыву.

Министр подчеркнул значение международной поддержки для Украины, добавив, что Украина не является пассивной жертвой агрессии, а активно борется за свою свободу с поддержкой союзников, среди которых Европейский Союз и Польша.