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Глава МИД Польши об угрозе России: мы должны быть готовы к концу десятилетия

Фото: Глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Польши предупредил о возможности агрессии со стороны России до конца десятилетия. Он подчеркнул важность международной поддержки Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сейчас Россия не способна победить Украину без внешней помощи. Однако в случае захвата Украины и ее ресурсов, Россия получит значительное преимущество в силовом балансе.

Сикорский предупредил о возможной "более широкой агрессии" со стороны России до конца десятилетия. По его словам, если Россия поглотит украинскую промышленность, человеческие ресурсы и армию, это станет событием, которое значительно сместит баланс сил в регионе.

Однако Сикорский выразил оптимизм, отметив, что текущие переговоры в Саудовской Аравии могут привести к важному прорыву.

Министр подчеркнул значение международной поддержки для Украины, добавив, что Украина не является пассивной жертвой агрессии, а активно борется за свою свободу с поддержкой союзников, среди которых Европейский Союз и Польша.

Напомним, что Радослав Сикорский сообщал, что если Россия беспокоится из-за иностранных военных поставок во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов

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