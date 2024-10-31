Глава МЗС Польщі сподівається, що НАТО дозволить збивати російські ракети над Україною

Вронський нагадав, що глава польського МЗС вже заявляв про необхідність збиття силами ППО союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі над територією України.

За словами речника, за свою позицію Сікорський "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".

"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників - ред.)", - зазначив Вронський.