Глава МИД Польши надеется, что НАТО разрешит сбивать российские ракеты над Украиной

Вронский напомнил, что глава польского МИД уже заявлял о необходимости сбития силами ПВО союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши над территорией Украины.

По словам спикера, за свою позицию Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников - ред.)", - отметил Вронский.