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Глава МИД Польши надеется, что НАТО разрешит сбивать российские ракеты над Украиной

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что страны НАТО изменят свою позицию и позволят сбивать российские ракеты над Украиной. Он собственно поддерживает эту идею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Польши Павела Вронского в комментарии "Укринформу".

Вронский напомнил, что глава польского МИД уже заявлял о необходимости сбития силами ПВО союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши над территорией Украины.

По словам спикера, за свою позицию Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников - ред.)", - отметил Вронский.

Сбивание российских ракет

Напомним, Украина неоднократно просила Польшу и Румынию помочь с уничтожением российских ракет и дронов над украинской территорией, которые летят в их сторону.

Однако страны пока не решились на такой шаг, ведь для этого нужно разрешение членов НАТО, в том числе США.

30 октября в Конгрессе США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше уничтожать вражеские цели над Украиной.

Добавим, этим летом стало известно, что Украина и Польша обсуждают механизм, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать российские ракеты и над Украиной.

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