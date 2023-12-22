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Польща про ситуацію на кордоні з Україною: хочемо розблокувати до свят

Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (facebook_com_JankaOchojska)
Автор: Наталія Кава

Міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський і Дмитро Кулеба заявили, що будуть і надалі шукати вирішення деблокування кордону між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глав МЗС та Sky News.

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Водночас Кулеба заявив, що країни і надалі шукатимуть рішення для розблокування спільного кордону, де з початку листопада протестують польські перевізники.

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Пізніше, на іншій прес-конференції заступник міністра інфраструктури Польщі висловив надію, що питання протестів далекобійників на кордоні з Україною буде вирішене до кінця року.

Візит голови МЗС Польщі до України 

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Сьогодні, 22 грудня, до Києва з візитом прибув новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це стала його перша закордонна поїздка на новій посаді.

Як розповів речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, під час візиту Сікорський також зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та низкою інших чиновників. 

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

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