Польша о ситуации на границе с Украиной: хотим разблокировать к праздникам

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В то же время Кулеба заявил, что страны будут и дальше искать решения для разблокирования общей границы, где с начала ноября протестуют польские перевозчики.

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Позже на другой пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Польши выразил надежду, что вопрос протестов дальнобойщиков на границе с Украиной будет решен до конца года.

Визит главы МИД Польши в Украину

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала в себя как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические.

Сегодня, 22 декабря, в Киев с визитом прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это стала его первая заграничная поездка в новой должности.

Как рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, во время визита Сикорский также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и рядом других чиновников.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки , но позже суд отменил такое решение.

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