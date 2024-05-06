Глава МЗС Польщі розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО

"Сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - додав Сікорський.

Інтерв'юер нагадав, що Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту НАТО, проте Сікорський заявив, що не варто "створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати".

За його словами, оборонні бюджети в Європі зростають, і Польща тут є лідером. "НАТО - наймогутніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе", - сказав міністр.

На питання, коли може закінчитися війна, Сікорський відповів: "Війна може закінчитися через п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але агресор ще не дійшов такого висновку".