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Глава МИД Польши рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО

Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне должен подтвердить Запад должен убедить Владимира Путина в том, что он готов к долгосрочному конфликту с Россией и долгосрочной поддержке Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью RMF24.

"Надеюсь, что мы наметим практические планы по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина смогла присоединиться к евроатлантическим институтам", - добавил Сикорский.

Интервьюер напомнил, что Украина надеется услышать конкретные предложения во время саммита НАТО, однако Сикорский заявил, что не стоит "создавать нереалистичные ожидания, которые невозможно оправдать."

По его словам, оборонные бюджеты в Европе увеличиваются, и Польша здесь является лидером. "НАТО - самый могущественный альянс в мировой истории. Один раз он уже выиграл у России. Он снова победит", - сказал министр.

На вопрос, когда может закончиться война, Сикорский ответил: "Война может закончиться через пять минут. Одним телефонным звонком Путина Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но агрессор еще не пришел к такому выводу".

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне в июле союзники вряд ли достигнут консенсуса по приглашению Украины в Альянс. При этом он подтвердил, что место Украины по праву в НАТО.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сказала, что против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.

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