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Глава МЗС Польщі розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО

Україна, Понеділок 06 травня 2024 09:03
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Глава МЗС Польщі розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні має підтвердити Захід має переконати Володимира Путіна у тому, що він готовий до довгострокового конфлікту з Росією та довгострокової підтримки України.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю RMF24.

"Сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - додав Сікорський.

Інтерв'юер нагадав, що Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту НАТО, проте Сікорський заявив, що не варто "створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати".

За його словами, оборонні бюджети в Європі зростають, і Польща тут є лідером. "НАТО - наймогутніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе", - сказав міністр.

На питання, коли може закінчитися війна, Сікорський відповів: "Війна може закінчитися через п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але агресор ще не дійшов такого висновку".

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні в липні союзники навряд чи досягнуть консенсусу на запрошення України до Альянсу. При цьому він підтвердив, що місце України має право в НАТО.

Віце-прем'єр України Ольга Стефанишина сказала, що проти офіційного запрошення України до НАТО виступають США та Німеччина .

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