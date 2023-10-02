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Глава МЗС Польщі пояснив, чому не приїхав до Києва на Раду міністрів ЄС

Фото: Збігнєв Рау, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відмовився їхати на Раду міністрів ЄС до Києва через спад у польсько-українських відносинах та поганий стан здоров'я.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава польського МЗС заявив в ефірі Polsat News.

"На це (відсутність на Раді міністрів ЄС - ред.) є багато причин, у тому числі й стан здоров'я. Але насамперед це пов'язано з тим, що у політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму та спаду, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього", - зазначив Рау.

Водночас він наголосив, що Україна і Польща мають спільний інтерес - зупинити російський імперіалізм.

Міністр також прокоментував промову президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, де він різко розкритикував Польщу.

"Інцидент з перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося - на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", - заявив Рау.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський кілька тижнів тому перебував з робочим візитом в США. Зокрема, він відвідав засідання Генеральної асамблеї ООН.

У ході свого виступу глава держави, натякаючи на Польщу, заявив, що "деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, роблячи із зерна трилер".

Це сталося після того, як Польща вирішила в односторонньому порядку продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Більш детально про конфлікт між країнами можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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