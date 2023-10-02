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Глава МИД Польши объяснил, почему не приехал в Киев на Совет министров ЕС

Фото: Збигнев Рау, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отказался ехать на Совет министров ЕС в Киев из-за спада в польско-украинских отношениях и плохого состояния здоровья.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава польского МИД заявил в эфире Polsat News.

"На это (отсутствие на Совете министров ЕС - ред.) есть много причин, в том числе и состояние здоровья. Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является частично выражением этого", - отметил Рау. 

В то же время он подчеркнул, что у Украины и Польши есть общий интерес - остановить российский империализм. 

Министр также прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в которой он резко раскритиковал Польшу. 

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло - на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", - заявил Рау. 

Что сказал Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский несколько недель назад находился с рабочим визитом в США. В частности, он посетил заседание Генеральной ассамблеи ООН. 

В ходе своего выступления глава государства, намекая на Польшу, заявил, что “некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер”. 

Это произошло после того, как Польша решила в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна. 

Более детально о конфликте между странами можете узнать в материале РБК-Украина

 

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