Глава МЗС Польщі полетів до США на прохання Вашингтона, - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, сьогодні, 20 лютого, Сікорський мав вилетіти до США. Офіційного підтвердження його візиту поки немає.

Польське видання Rzeczpospolita зазначає, що ініціатива зустрічі виходила від американської сторони. За даними Polsat News, польський міністр зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо.

Як вказують ЗМІ, повідомлення про візит Радослава Сікорського до США надходять у ключовий момент, коли між США, Україною і Європою виникли розбіжності.