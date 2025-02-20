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Глава МИД Польши полетел в США по просьбе Вашингтона, - СМИ

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полетел в США с неофициальным визитом. Вероятно, поездку инициировали с американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и Polsat News.

По информации СМИ, сегодня, 20 февраля, Сикорский должен был вылететь в США. Официального подтверждения его визита пока нет.

Польское издание Rzeczpospolita отмечает, что инициатива встречи должна исходила от американской стороны. По данным Polsat News, польский министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.

Как указывают СМИ, сообщения о визите Радослава Сикорского в США поступают в ключевой момент, когда между США, Украиной и Европой возникли разногласия.

 

Конфликт США и Европы

Напомним, на прошлой неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что не видит Европу за столом переговоров по войне в Украине.

Страны ЕС раскритиковали такую позицию США. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал "экстренный саммит" после Мюнхенской конференции.

Известно, что на следующей неделе Макрон поедет в США. Также в Вашингтоне ждут премьер-министра Британии Кира Стармера.

По данным The Telegraph, он представит Трампу план отправки 30 тысяч европейских военных в Украину в случае заключения соглашения о прекращении огня. По информации издания, Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители, а также ракеты в Восточной Европе в случае нарушения Россией перемирия.

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