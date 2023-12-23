Глава МЗС Польщі про підтримку України: Якщо Європа мобілізує свої зусилля, РФ програє

Чиновник зазначив під час прес-конференції по завершенню візиту до Києва, що коли Сили оборони України прогнали російських загарбників з Київщини та звільнили Херсон у ході контрнаступу - "ситуація була легшою".

"Зараз, у безвиході на передовій, ми стоїмо перед справжнім випробуванням, хто готовий допомогти", - сказав польський дипломат.

Він також наголосив, що Росія узурпує право вирішувати, які народи можуть вважати себе нацією, а які позбавлені такої можливості. При цьому Сікорський переконаний, що це "остання колоніальна війна Росії".

"Україна має виграти, а Росія має програти. Це те, що ми думаємо, незалежно від того, хто при владі в Польщі", - заявив Сікорський.

Відповідаючи на питання про підтримку України, міністр заявив, що проблема полягає в тому, щоб всю економіку перевести на "військові рейки".

"Не можна виграти війну за допомогою тактичних зіткнень, проте шляхом виробництва. Якщо Європа мобілізує свої зусилля, Росія програє", - сказав польський урядовець.

Також дипломат заявив, що РФ поводить себе у війні "гірше, ніж передбачалося", а Європейський Союз і США підтримують Україну "більше, ніж очікувалося".

Допомога Україні від Польщі

Польща є однієї з країн, які після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримують нашу державу. Варшава надає Києву військову та економічну допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Зокрема, раніше Польща передала на озброєння Повітряних сил України літаки МіГ-29. Відомо, що українські військові отримали 14 винищувачів.

Польща також планує проводити тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та вже склала відповідний графік.

Влітку видання Wall Street Journal повідомило про передачу Польщею для України в рамках оборонної допомоги десятка бойових гелікоптерів Мі-24. А восени Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.

Нещодавно у грудні новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.

Вчора новопризначений глава МЗС Польщі Радослав Сікорський здійснив візит до Києва, в рамках якого планувалося оголосити про новий пакет допомоги Україні.