Глава МЗС Польщі назвав три кроки для збереження безпечного і стабільного світу

Росія вторглася в Україну за підтримки інших світових диктаторських режимів та намагається зруйнувати стабільність США. Для запобігання більш глобальному конфлікту і збереження більш стабільного світу, Заходу потрібно зробити три кроки.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ політика в аналітичному центрі Atlantic Council.

Він нагадав звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ у 2005 році, під час якого диктатор заявив, що розпад СРСР був "найбільшою геополітичною катастрофою століття". На думку Сікорського, вторгнення в Україну є частиною зусиль Путіна, спрямованих на відновлення могутності і жорстокості того, що президент Рональд Рейган назвав "імперією зла".

Очільник польського МЗС зазначив, що вторгнення в Україну відбувається за підтримки та підбурюванням злочинної сім'ї диктаторів з Ірану, Північної Кореї, Куби, Венесуели та Сирії. За його словами, усі вони прагнуть зруйнувати стабільність США і створити перемогу там, де вона не є заслуженою.

"Ми повинні зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для запобігання ще більшому глобальному конфлікту. Все це зараз під загрозою. Мир, якого ми досягли після двох кривавих світових воєн, табу, які ми встановили, що не можна змінювати кордони силою. Це під загрозою, але ми усе ще можемо це виправити", - сказав Сікорський.

За його словами, "лише три кроки відділяють нас від більш безпечного та стабільного світу".

По-перше, слід підтримати українців боєприпасами, яких вони терміново потребують.

По-друге, вважає Сікорський, потрібно інвестувати в нашу безпеку, щоб створити потужний фактор стримування, що затьмарить Путіна і його друзів.

По-третє, поглибити і розширити наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир із позиції сили.

Глава польського МЗС зазначив, що ми повинні зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більшому глобальному конфлікту, який "зараз дедалі ближче підступає до наших кордонів".

"Виконання цих трьох кроків допоможе відстояти інтереси колективного Заходу і перемогти цих диктаторів. Якщо "ми зазнаємо поразки, то запросимо на світову арену ще більше головорізів, і це матиме жахливі наслідки", - зазначив Сікорський.

Загроза світовій безпеці та поразки України

Днями в інтерв'ю Bloomberg Сікорський заявив, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу і багато країн світу почнуть розробляти власні програми ядерної зброї, щоб захистити себе.

Крім того, глава МЗС Польщі також зазначив, що українці борються як леви, але вони не можуть вести війну голими руками. За його словами, українські втрати зростають, оскільки закінчуються боєприпаси для зенітних ракет, а у солдатів немає артилерійських снарядів, тому доводиться вести ближній бій.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України документом передбачене надання понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало затвердження і надання допомоги США для ЗСУ.

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