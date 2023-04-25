Глава МЗС Польщі чекає на новий пакет санкцій ЄС проти Росії не раніше середини травня

"Все це ще на стадії обговорення… Я думаю, що питання буде закрите не раніше, ніж у середині травня. Ви не можете очікувати нічого раніше", - сказав Рау.

Цього місяця Польща представила пропозицію про новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт нафти трубопроводами та алмазів. Ця пропозиція ознаменувала початок тривалих і складних переговорів між 27 членами блоку.

З того часу, як 14 місяців тому Росія розпочала вторгнення в Україну, ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських громадян і компаній, що завдає економічної шкоди і ускладнює фінансування війни.