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Глава МЗС Польщі чекає на новий пакет санкцій ЄС проти Росії не раніше середини травня

Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії, але його ухвалення пакета малоймовірне раніше середини травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Все це ще на стадії обговорення… Я думаю, що питання буде закрите не раніше, ніж у середині травня. Ви не можете очікувати нічого раніше", - сказав Рау.

Цього місяця Польща представила пропозицію про новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону на імпорт нафти трубопроводами та алмазів. Ця пропозиція ознаменувала початок тривалих і складних переговорів між 27 членами блоку.

З того часу, як 14 місяців тому Росія розпочала вторгнення в Україну, ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських громадян і компаній, що завдає економічної шкоди і ускладнює фінансування війни.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами закордонних справ блоку 24 квітня заявив, що 11 пакет санкцій проти Росії поки не погоджений.

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ПольщаСанкції проти Росії