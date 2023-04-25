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Глава МИД Польши ждет новый пакет санкций ЕС против России не раньше середины мая

Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз обсуждает новый пакет санкций против России, но его принятие пакета маловероятно ранее середины мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все это еще в стадии обсуждения… Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в середине мая. Вы не можете ожидать ничего раньше", - сказал Рау.

В этом месяце Польша представила предложение о новом пакете санкций против России, включая запрет на импорт нефти по трубопроводам и алмазов. Это предложение ознаменовало собой начало длительных и сложных переговоров между 27 членами блока.

С тех пор как 14 месяцев назад Россия начала вторжение в Украину, ЕС принял 10 пакетов санкций против российских граждан и компаний, что наносит экономический ущерб и затрудняет финансирование войны.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел блока 24 апреля заявил, что 11-й пакет санкций против России пока не согласован.

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ПольшаСанкции против России