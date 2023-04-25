Глава МИД Польши ждет новый пакет санкций ЕС против России не раньше середины мая
Европейский Союз обсуждает новый пакет санкций против России, но его принятие пакета маловероятно ранее середины мая.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все это еще в стадии обсуждения… Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в середине мая. Вы не можете ожидать ничего раньше", - сказал Рау.
В этом месяце Польша представила предложение о новом пакете санкций против России, включая запрет на импорт нефти по трубопроводам и алмазов. Это предложение ознаменовало собой начало длительных и сложных переговоров между 27 членами блока.
С тех пор как 14 месяцев назад Россия начала вторжение в Украину, ЕС принял 10 пакетов санкций против российских граждан и компаний, что наносит экономический ущерб и затрудняет финансирование войны.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел блока 24 апреля заявил, что 11-й пакет санкций против России пока не согласован.
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