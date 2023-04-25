Глава МИД Польши ждет новый пакет санкций ЕС против России не раньше середины мая

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Все это еще в стадии обсуждения… Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в середине мая. Вы не можете ожидать ничего раньше", - сказал Рау.

В этом месяце Польша представила предложение о новом пакете санкций против России, включая запрет на импорт нефти по трубопроводам и алмазов. Это предложение ознаменовало собой начало длительных и сложных переговоров между 27 членами блока.

С тех пор как 14 месяцев назад Россия начала вторжение в Украину, ЕС принял 10 пакетов санкций против российских граждан и компаний, что наносит экономический ущерб и затрудняет финансирование войны.