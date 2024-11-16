Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо війни в Україні

Як зазначив глава МЗС Польщі, зустріч у форматі "Веймарський трикутник +" відбудеться у вівторок, 19 листопада.

Він уточнив, що крім керівників МЗС Франції, Польщі та Німеччини, очікується зустріч представників інших важливих європейських країн. Також був запрошений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і новий головний дипломат ЄС Кая Каллас.

"Як бачимо, найважливіші переговори про цю кризу пройдуть у Варшаві", - сказав Сікорський.

