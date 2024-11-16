Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо війни в Україні

У Варшаві наступного тижня пройдуть переговори щодо війни РФ проти України. Польща анонсувала зустріч у форматі "Веймарський трикутник +".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого цитує RMF24.
Як зазначив глава МЗС Польщі, зустріч у форматі "Веймарський трикутник +" відбудеться у вівторок, 19 листопада.
Він уточнив, що крім керівників МЗС Франції, Польщі та Німеччини, очікується зустріч представників інших важливих європейських країн. Також був запрошений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і новий головний дипломат ЄС Кая Каллас.
"Як бачимо, найважливіші переговори про цю кризу пройдуть у Варшаві", - сказав Сікорський.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Польщі повідомив, що наступного тижня відбудеться Рада ЄС. За його словами, мають бути ухвалені "масштабні рішення" про заморожені російські активи.
Варто додати, що найближче засідання Європейської Ради з закордонних справ відбудеться 19 листопада і буде присвячене обороні та підтримці ЄС для України.
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