Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по войне в Украине

В Варшаве на следующей неделе пройдут переговоры по войне РФ против Украины. Польша анонсировала встречу в формате "Веймарский треугольник+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует RMF24.
Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате "Веймарский треугольник+" состоится во вторник, 19 ноября.
Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас.
"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве", - сказал Сикорский.
Напомним, ранее глава МИД Польши сообщил, что на следующей неделе состоится Совет ЕС. По его словам, должны быть приняты "масштабные решения" о замороженных российских активах.
Следует добавить, что ближайшее заседание Европейского Совета по иностранным делам состоится 19 ноября и будет посвящено обороне и поддержке ЕС для Украины.
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