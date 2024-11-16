Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по войне в Украине

Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате "Веймарский треугольник+" состоится во вторник, 19 ноября.

Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас.

"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве", - сказал Сикорский.