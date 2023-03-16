Глава МЗС поговорив з китайським колегою. Пекін пообіцяв бути неупередженим щодо війни

Сьогодні, 16 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Цінь Ганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Китаю.

Кулеба зазначив, що Китай є не лише важливим партнером України, але й незамінною та ключовою силою в міжнародних відносинах. Він привітав Китай з нещодавнім успіхом у зближенні між Саудівською Аравією та Іраном. Україна і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю" та поважатиме його територіальну цілісність, а також сподівається на зміцнення взаємної довіри та поглиблення співпраці.

Український міністр представив останню ситуацію в українській кризі та перспективи мирних переговорів, подякував Китаю за надання гуманітарної допомоги Україні та зазначив, що позиційний документ, опублікований Китаєм щодо політичного врегулювання української кризи, відображає його щирість у сприянні припиненню вогню та війни. Кулеба також висловив сподівання на продовження комунікації з Китаєм.

Цинь Ган, своєю чергою, зосередився на "чотирьох принципах", висунутих лідером КНР Сі Цзіньпіном, підкресливши, що Китай завжди дотримувався об'єктивної та неупередженої позиції з українського питання, буде відданий справі досягнення миру та сприяння переговорам. Китайський глава МЗС закликав міжнародну спільноту створити умови для мирних переговорів.

"Китай стурбований ескалацією кризи, яка може вийти з-під контролю, і сподівається, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість, якнайшвидше відновлять мирні переговори та наполягатимуть на поверненні до політичного вирішення... Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для припинення вогню, щоб зупинити війну, послабити кризу і відновити мир.", - йдеться в заяві.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter розповів, що в ході телефонного дзвінка було обговорено важливість принципу територіальної цілісності, а також формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

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