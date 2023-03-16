Глава МИД побеседовал с китайским коллегой. Пекин пообещал быть беспристрастным по поводу войны

Сегодня, 16 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.

Кулеба отметил, что Китай является не только важным партнером Украины, но и незаменимой и ключевой силой в международных отношениях. Он приветствовал Китай с недавним успехом в сближении между Саудовской Аравией и Ираном. Украина и дальше будет придерживаться принципа "одного Китая" и уважать его территориальную целостность, а также надеется на укрепление взаимного доверия и углубление сотрудничества.

Украинский министр представил последнюю ситуацию в украинском кризисе и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине и отметил, что позиционный документ, опубликованный Китаем относительно политического урегулирования украинского кризиса, отражает его искренность в содействии прекращению огня и войны. Кулеба также выразил надежду на продолжение коммуникации с Китаем.

Цинь Ган, в свою очередь, сосредоточился на "четырех принципах", выдвинутых лидером КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу, будет предан делу достижения мира и содействия переговорам. Китайский глава МИД призвал международное сообщество создать условия для мирных переговоров.

"Китай обеспокоен эскалацией кризиса, который может выйти из-под контроля, и надеется, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и настаивают на возвращении к политическому решению... Китай будет продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня, чтобы остановить войну, ослабить кризис и восстановить мир", - говорится в заявлении.

Кулеба на своей странице в Twitter рассказал, что в ходе телефонного звонка была обсуждена важность принципа территориальной целостности, а также формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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