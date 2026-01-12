Глава МЗС Норвегії пояснив, коли країна почне надавати Україні гарантії безпеки

Норвегія розпочне надавати Україні гарантії безпеки, як тільки буде досягнуто режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта.
Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна, Барт підтвердив, що Норвегія готова надавати Україні гарантії безпеки.
"Відповідь – так, ми надаватимемо безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир, і ми будемо цьому сприяти", - зазначив Барт.
При цьому глава МЗС Норвегії зазначив, що є ще деталі, які треба обговорити і в середині України.
"Ми знаємо, що це важливо для України, і це важливий меседж Росії, що вона повинна розуміти, що мир після припинення вогню триватиме, економічний, військовий, політичний", - додав він.
Міністр закордонних справ Норвегії також розповів про спільну роботу України та Норвегії над ракетами до комплексів NASAMS.
"Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб уже зараз забезпечити більше ракет — це нагальна потреба. Водночас ми розвиваємо партнерство, про яке я згадував, між дуже спроможними українськими виробниками оборонної продукції, щоб інтегрувати їхні перехоплювачі або інші засоби ураження в систему NASAMS", - додав Барт.
За його словами, це дозволить мати дешевші, але масові й ефективні види озброєння, адже проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими.
"Тому потрібно більше типів ракет, які можна застосовувати, наприклад, у складі NASAMS, і в цьому напрямку є дуже багатообіцяльні напрацювання. Водночас існує як негайна потреба, так і середньострокова, і ми активно працюємо над обома", - підсумував норвезький дипломат.
У грудні зазначалось, що Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги Україні на 3,2 млрд крон (315 млн доларів). До нього увійдуть озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для ППО.
Також раніше Норвегія виділила ще 500 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL. До неї приєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.