Глава МЗС Німеччини відкинула заклики заморозити війну в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок однозначно відкинула заклики до заморожування агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Той, хто ознайомився з останньою доповіддю ООН про російські військові злочини на окупованих територіях, на мій погляд, не буде знову говорити про можливе заморожування конфлікту", - заявила вона.

При цьому міністр підкреслила, що доповідь ООН читається "як абсолютна книга жахів".

Заклики до заморожування війни

Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

"Ми повинні говорити не тільки про те, як вести війну в Україні. Ми також повинні думати про те, як заморозити війну і в кінцевому підсумку припинити її", - заявив він.

Заява Мютценіха викликала різку критику з боку "зелених" і ВДП.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін унеможливлює таку можливість.

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