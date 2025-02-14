Глава МЗС Німеччини відкинула ідею Трампа про повернення Росії до G7
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила серйозні застереження щодо пропозиції президента США Дональда Трампа повернути Росію до G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
"Як партнери по G7, ми неодноразово давали зрозуміти протягом останніх трьох років після цього жорстокого повномасштабного вторгнення Росії: Нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна, бути не може", - наголосила Бербок.
Водночас очільниця МЗС Німеччини додала, що "якщо ми всі повернемося на шлях миру", а політика Росії зміниться, то це, "звісно, також означатиме, що ми зможемо відновити співпрацю в найрізноманітніших сферах".
Бербок також зазначила, що вона вітає будь-який справжній крок до миру в Україні, який може випливати зі спроби Трампа розпочати переговори з Путіним, щоб припинити триваюче російське вторгнення в Україну.
Водночас глава МЗС Німеччини додала, що жорсткий тиск Заходу на Росію "потрібно продовжувати".
"Якщо зараз є шлях до миру, то весь світ, і перш за все Європа, зітхнуть з полегшенням", - зазначила вона.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що хотів би повернути Росію до G7 (тобто повернутися до формату "Великої вісімки"). За його словами, було помилкою виключити її після анексії українського Криму у 2014 році.
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