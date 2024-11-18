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Глава МЗС Німеччини назвала важливим дозвіл Байдена бити ракетами по Росії

Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати ухвалили важливе рішення щодо військової підтримки України. Однак це не є зміною стратегії Заходу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використати зброю американського виробництва для завдання ударів по території Росії.

"Рішення американської сторони, і я хотіла б наголосити, що це не переосмислення, а посилення того, що вже було зроблено іншими партнерами, вкрай важливе зараз", - заявила Бербок у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Головний дипломат Німеччини також виступила із попередженням на адресу прихильників Володимира Путіна і заявив, що Євросоюз готує нові санкції проти Ірану, а також вивчає питання постачання китайських безпілотників.

Бербок неодноразово заявляла, що підтримує постачання німецьких ракет Taurus Україні. Проте, за її словами, канцлер Німеччини від партії соціал-демократів Олаф Шольц вважає інакше.Глава МЗС повідомила, що коаліція не може домовитися з цього питання .

Раніше Шольц заявляв, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній з цілей у Москві.

 

Бербок представляє в уряді Німеччини партію "зелених". Наразі коаліція розвалилася, а парламентські вибори призначені на лютий 2025 року. На цих виборах може перемогти блок ХДС/ХСС, лідер якого Фрідріх Мерц підтримує передачу Taurus Україні.

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