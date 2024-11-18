Глава МЗС Німеччини назвала важливим дозвіл Байдена бити ракетами по Росії

Адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використати зброю американського виробництва для завдання ударів по території Росії.

"Рішення американської сторони, і я хотіла б наголосити, що це не переосмислення, а посилення того, що вже було зроблено іншими партнерами, вкрай важливе зараз", - заявила Бербок у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Головний дипломат Німеччини також виступила із попередженням на адресу прихильників Володимира Путіна і заявив, що Євросоюз готує нові санкції проти Ірану, а також вивчає питання постачання китайських безпілотників.

Бербок неодноразово заявляла, що підтримує постачання німецьких ракет Taurus Україні. Проте, за її словами, канцлер Німеччини від партії соціал-демократів Олаф Шольц вважає інакше.Глава МЗС повідомила, що коаліція не може домовитися з цього питання .

Раніше Шольц заявляв, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній з цілей у Москві.