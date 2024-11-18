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Глава МИД Германии назвала важным разрешение Байдена бить ракетами по России

Фото: Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты приняли важное решение относительно военной поддержки Украины. Однако это не является изменением стратегии Запада.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

"Решение американской стороны, и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, крайне важно в данный момент", - заявила Бербок в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС.

Главный дипломат Германии также выступила с предупреждением в адрес сторонников Владимира Путина и заявил, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает вопрос поставок китайских беспилотников.

Бербок неоднократно заявляла, что поддерживает поставки немецких ракет Taurus Украине. Однако, по ее словам, канцлер Германии от партии социал-демократов Олаф Шольц считает иначе. Глава МИД сообщила, что коалиция не может договорится по этому вопросу.

Ранее Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

 

Бербок представляет в правительстве Германии партию "зеленых". В настоящее время коалиция развалилась, а парламентские выборы назначены на февраль 2025 года. На этих выборах может победить блок ХДС/ХСС, лидер которого поддерживает Фридрих Мерц передачу Taurus Украине.

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