Глава МЗС Німеччини про допомогу Україні: Путін рано радіє, ми розширимо підтримку ЗСУ

"Якою б сильною не була нинішня кризова дипломатія щодо Близького і Середнього Сходу, також важливо, щоб ми зіткнулися з геополітичними проблемами тут на місцевому рівні", - сказала вона.

За її словами, підтримка України буде значно розширена, особливо наступного року.

Щодо можливих сподівань російського диктатора Володимира Путіна на зменшення підтримки ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, Бербок сказала, що очільник Кремля занадто рано радіє.

"Тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, ми продовжимо її розширювати і збільшувати" - сказала Бербок.

Допомога від Німеччини

Раніше в Bild з посиланням на власні джерела повідомили, що Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Україні наступного року. Відповідної угоди було досягнуто минулого тижня.

Міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Також до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку.