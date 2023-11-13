Глава МИД Германии о помощи Украине: Путин рано радуется, мы расширим поддержку ВСУ

"Какой бы сильной ни была нынешняя кризисная дипломатия в отношении Ближнего и Среднего Востока, также важно, чтобы мы столкнулись с геополитическими проблемами здесь на местном уровне", - сказала она.

По ее словам, поддержка Украины будет значительно расширена, особенно в следующем году.

Относительно возможных надежд российского диктатора Владимира Путина на уменьшение поддержки ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Бербок сказала, что глава Кремля слишком рано радуется.

"Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины, мы продолжим ее расширять и увеличивать", - сказала Бербок.

Помощь от Германии

Ранее в Bild со ссылкой на собственные источники сообщили, что Германия намерена удвоить военную помощь Украине в следующем году. Соответствующее соглашение было достигнуто на прошлой неделе.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро на эти цели планируется потратить 8 млрд. евро.

Также до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой.