Глава МЗС Нідерландів про нові санкції: посилюватимемо тиск, поки РФ продовжує агресію

"Росія може вже сьогодні зупинити війну проти України, забравши своїх військових. Натомість вона обирає шлях агресії. Тому я вітаю 17-й пакет санкцій проти Росії, який має бути погоджений міністрами закордонних справ ЄС наступного тижня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - зазначив Велдкамп.

Він зазначив, що ці санкції будуть спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" та експорту нафти.

"Ми маємо намір продовжувати посилювати тиск, поки Росія продовжуватиме свою агресію", - наголосив глава МЗС Нідерландів.