Глава МЗС Нідерландів про нові санкції: посилюватимемо тиск, поки РФ продовжує агресію

Європейський Союз посилюватиме санкційний тиск на Росію, поки вона продовжуватиме агресію проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі Х.
"Росія може вже сьогодні зупинити війну проти України, забравши своїх військових. Натомість вона обирає шлях агресії. Тому я вітаю 17-й пакет санкцій проти Росії, який має бути погоджений міністрами закордонних справ ЄС наступного тижня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - зазначив Велдкамп.
Він зазначив, що ці санкції будуть спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" та експорту нафти.
"Ми маємо намір продовжувати посилювати тиск, поки Росія продовжуватиме свою агресію", - наголосив глава МЗС Нідерландів.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС, США та інші країни почали активно запроваджувати санкції проти Росії.
Санкції охопили фінансовий сектор, зокрема відключення низки російських банків від системи SWIFT, заморожування активів Центробанку РФ, заборону на експорт високотехнологічної продукції, а також персональні санкції проти посадовців, олігархів і пропагандистів. Окрім того, обмеження торкнулися енергетики, авіації, транспорту, оборонної промисловості та торгівлі.
Сьогодні, 14 травня, ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапили ще 189 суден "тіньового флоту" РФ.
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