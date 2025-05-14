Глава МИД Нидерландов о новых санкциях: будем усиливать давление, пока РФ продолжает агрессию

"Россия может уже сегодня остановить войну против Украины, забрав своих военных. Вместо этого она выбирает путь агрессии. Поэтому я приветствую 17-й пакет санкций против России, который должен быть согласован министрами иностранных дел ЕС на следующей неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам", - отметил Велдкамп.

Он отметил, что эти санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и экспорта нефти.

"Мы намерены продолжать усиливать давление, пока Россия будет продолжать свою агрессию", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.