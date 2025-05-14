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Глава МИД Нидерландов о новых санкциях: будем усиливать давление, пока РФ продолжает агрессию

Фото: министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз будет усиливать санкционное давление на Россию, пока она будет продолжать агрессию против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал в соцсети Х.

"Россия может уже сегодня остановить войну против Украины, забрав своих военных. Вместо этого она выбирает путь агрессии. Поэтому я приветствую 17-й пакет санкций против России, который должен быть согласован министрами иностранных дел ЕС на следующей неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам", - отметил Велдкамп.

Он отметил, что эти санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и экспорта нефти.

"Мы намерены продолжать усиливать давление, пока Россия будет продолжать свою агрессию", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС, США и другие страны начали активно вводить санкции против России.

Санкции охватили финансовый сектор, в частности отключение ряда российских банков от системы SWIFT, замораживание активов Центробанка РФ, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции, а также персональные санкции против чиновников, олигархов и пропагандистов. Кроме того, ограничения коснулись энергетики, авиации, транспорта, оборонной промышленности и торговли.

Сегодня, 14 мая, ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России. В список ограничений попали еще 189 судов "теневого флота" РФ.

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